Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi

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FIVB Milletler Ligi'nde Çin ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine altın sette 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları, bu sonuçla Milletler Ligi'nin 3. haftasında ilk kez kaybetti.

15.06.2024 18:29  Güncelleme: 19:59
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasının 3.maçında Çin ile karşılaştı.

ALTIN SETTE KAYBETTEKAYBETTİK

İlk seti 25-21 kazanan Türkiye, ikinci sette rakibini 25-17 mağlup edip setlerde durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setini 25-21, dördüncü seti ise 25-23 kazanan Çin, set sayılarını eşitledi. Karar setini Çin, 15-13 kazanıp sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi

MİLLETLER LİGİ'NDEKİ 3. MAĞLUBİYET

Filenin Sultanları, bu sonuçla Milletler Ligi'nde çıktığı 11. maçında 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, Hong Kong etabında ise ilk kez kaybetti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi

SIRADAKİ RAKİP BREZİLYA

16 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin kalmayı garantilediği finaller, 20-23 Haziran'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi\'nde Çin\'e 3-2 yenildi

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi - Son Dakika

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