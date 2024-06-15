Filenin Sultanları, Milletler Ligi\'nde Çin\'e 3-2 yenildi

Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasının 3.maçında Çin ile karşılaştı.

ALTIN SETTE KAYBETTEKAYBETTİK

İlk seti 25-21 kazanan Türkiye, ikinci sette rakibini 25-17 mağlup edip setlerde durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setini 25-21, dördüncü seti ise 25-23 kazanan Çin, set sayılarını eşitledi. Karar setini Çin, 15-13 kazanıp sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

MİLLETLER LİGİ'NDEKİ 3. MAĞLUBİYET

Filenin Sultanları, bu sonuçla Milletler Ligi'nde çıktığı 11. maçında 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, Hong Kong etabında ise ilk kez kaybetti.

SIRADAKİ RAKİP BREZİLYA

16 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin kalmayı garantilediği finaller, 20-23 Haziran'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.