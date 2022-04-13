Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu - Son Dakika

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Ancak Galatasaray HDI Sigorta, skorun tabelaya yanlış yansıtıldığını, maçın hakemleri ve gözlemcileriyle ilgili hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu.

"MAÇIN HAKEMLERİ İTİRAZIMIZI KABUL ETMEDİ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın, Arkas Spor ile oynadığı AXA Sigorta Kupa Voley finalinin ilk setinde 19-17 önde olduğumuz esnada kaybettiğimiz sayı sonrası 19-18 olması gereken skor, tabelaya 19-19 olarak yansıtıldı. Teknik ekibimiz ve istatistik antrenörümüzün anında itirazına ve 2. set sonunda da menajerimizin maçın gözlemcisini uyarmasına rağmen maçın hakemleri itirazımızı kabul etmeyip skorun doğru olduğunu savunmuşlardır." denildi.

HUKUKİ YOLA BAŞVURULACAK

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizdeki mevcut görüntülerle, şu andan itibaren Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde maçın hakemleri ve gözlemcileri hakkında gerekli tüm hukuki girişimleri yapacağımızı belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.