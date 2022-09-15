Fiorentina'dan Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim paylaşımı

İtalyan futbol kulübü Fiorentina’nın yöneticileri, Başakşehir ile oynanacak maç öncesinde, eski teknik direktörleri Fatih Terim’le bir araya geldi.

Fiorentina’nın CEO'su Joe Barone ve sportif direktörü Daniele Prade ile Terim’in yer aldığı bu buluşmaya ait bir fotoğraf da kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, “İstanbul + Fiorentina = Fatih Terim” ifadelerine yer verildi.

Terim, İtalya Serie A takımlarından olan Fiorentina’yı 2000-01 sezonunda çalıştırmıştı.

Floransa takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nda bu akşam Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Bugün Netflix’te kendisiyle ilgili bir belgesel de yayımlanan Fatih Terim’in de maçı takip etmesi bekleniyor.

Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu da dün düzenlenen basın toplantısında İtalyan bir gazetecinin Terim ile ilgili görüşlerini sorması üzerine şu yanıtı verdi:

“Fatih Terim çok değerli. Fiorentina’da antrenörlük yaparken herkes Fiorentina’yı tutmaya başladı. Galatasaray’da oynarken benim antrenörlüğümü yaptı. Gerçekten severim onu. Yarın da bildiğim kadarıyla bizimle birlikte olacak. Yarın da çok güzel bir belgeseli yayınlanacak. Yarına denk gelmesi, güzel bir tesadüf oldu. Fatih Terim ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Ülke futbolunda yeri her zaman farklı olacaktır.”

Başarılarla dolu bir kariyer

1953 yılında Adana'da dünyaya gelen Terim, futbolculuk kariyerine Ceyhanspor'da başladı. Daha sonra Adana Demirspor ve Galatasaray formaları giydi.

Takım kaptanlığı da yaptığı sarı kırmızılıların efsaneleri arasında yer alan deneyimli çalıştırıcı, 11 sezon formasını giydiği takımla oyunculuk döneminde hiç şampiyonluk yaşayamadı.

Ancak teknik direktörlük kariyeri başarılarla geçti.

1987 yılında 34 yaşındayken teknik direktörlüğe MKE Ankaragücü'nde adım attı.

Ardından 1989-90 sezonunda 2. Lig takımı Göztepe'yi çalıştırdı. Göztepe'deki teknik direktörlüğü esnasında eş zamanlı olarak 21 yaş altı Milli Takım'ı da yöneten Terim, kısa bir süre sonra bu görevine yoğunlaşmak için Göztepe'den istifa etti.

Genç Milli Takım'da daha sonra Türkiye futbolunda iz bırakacak olan Tugay Kerimoğlu, Hakan Şükür, Arif Erdem, Ergün Penbe, Sergen Yalçın, Emre Aşık ve Alpay Özalan gibi isimlere forma verdi.

1993 yılında Sepp Piontek'in ayrılığının ardından A Milli Takım'ın başına geçti.

Türkiye'yi EURO 96'ya götürme başarısı elde etti. Ancak Türkiye o turnuvada hiç gol sevinci yaşayamadı ve gruptaki üç maçını da kaybetti.

Galatasaray'daki ilk dönemi

Mayıs 1996'da ise kulüp tarihinde efsaneleşeceği, şampiyonluklar kazanacağı Galatasaray'a bu kez teknik direktör olarak geldi.

O sezon kadrosuna Gheorghe Hagi'yi katan Terim, Galatasaray kariyerine şampiyonlukla başladı.

Galatasaray'ın lig şampiyonu unvanı, Terim'le birlikte dört sezon boyunca sürdü.

Takvimler 17 Mayıs 2000'i gösterdiğinde ise Galatasaray, Kopenhag'ta oynanan UEFA Kupası finalinde İngiliz temsilcisi Arsenal'i penaltılar sonucunda yenerek kupayı kazandı.

Bu Türk futbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarısı olarak tarihe geçti. Terim bu büyük başarının ardından "İmparator" olarak anılmaya başladı.

Çizme'ye yolculuk

Başarılarıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Terim, Fiorentina ile anlaşarak Haziran 2000'de İtalya macerasına başladı.

Çizme'deki ilk macerasını üst üste alınan kötü sonuçlar ve soyunma odasında oyuncularla yaşadığı tartışmalarla noktalasa da Terim, bir yıl sonra ligin büyük takımlarından AC Milan'ın başına geçti.

Fiorentina'dan öğrencisi Rui Costa'yı ve Filippo Inzaghi'yi kadrosuna katan Terim'in ikinci Serie A macerası da çok uzun sürmedi ve Kasım 2001'de kovuldu.

İkinci Galatasaray dönemi

Terim'in İtalya'ya gidişi ile Galatasaray yönetimi, takımı Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'ya emanet etti.

Lucescu, 25 Ağustos 2000'de sarı kırmızılı takımın müzesine Avrupa Süper Kupası'nı da getirdi. Bu da kulüp tarihinde bir diğer önemli Avrupa başarısı oldu. Lucescu, sezon sonunda şampiyon olsa da yönetimle anlaşamayarak istifa etti.

Lucescu'nun istifası Terim'in 2002-03 sezonu sonunda ikinci Galatasaray dönemine başlamasına vesile oldu.

Ancak sezon sonunda Terim, Lucescu'nun çalıştırdığı Beşiktaş'a şampiyonluğu son dakika golüyle kaptırdı.

Ertesi sezon üst üste mağlubiyetler alan Terim, Mart 2004'te ikinci kez Galatasaray defterini kapattı.

EURO 2008'de gelen başarı

Haziran 2005'te Fatih Terim için ikinci Türkiye Milli Takımı dönemi başladı. Ersun Yanal'ın ayrılmasıyla birlikte takımın başına geçen Terim, 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'yi play-off oynattı.

İsviçre ile oynanan ve Türkiye'nin mağlup ayrılarak Dünya Kupası bileti alamadığı maç, çok konuşulacak bir kavgaya neden oldu. Ancak Terim bu kavgadan dolayı UEFA tarafından herhangi bir ceza almadı.

EURO 2008 elemelerini geçen Türkiye, Terim ile birlikte Avusturya ve İsviçre'de yapılacak finaller için bilet aldı.

Kadrodaki üst üste sakatlıklara rağmen İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan maçlarındaki geri dönüşlerle Türkiye adından söz ettirdi.

Yarı finalde Almanya'ya yenilen Türkiye, turnuvayı üçüncü olarak bitirdi. Terim ise turnuvanın en iyi teknik direktörü seçildi.

Ancak Türkiye'yi 2010 Dünya Kupası'na götürmeyince 2009'da görevinden istifa etti.

Üçüncü kez Milli Takım ve Galatasaray

Mayıs 2011'de Galatasaray'ın başına üçüncü kez geçti. Terim, üçüncü dönemine de şampiyonlukla başladı.

Ertesi sezon iki dünya yıldızı Didier Drogba ve Wesley Sneijder'ı kadrosuna katan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı.

2012-13 sezonunda ligde bir kez daha şampiyonluk elde eden Terim, kazandığı altıncı lig şampiyonluğu ile en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını elde etti.

Takip eden sezonda Terim için üçüncü Milli Takım dönemi de başladı. Sözleşmesini tıpkı Göztepe'yi çalıştırdığı dönemdeki gibi yapan Terim, hem Türkiye'yi hem Galatasaray'ı çalıştırdı.

Ancak daha sonra Galatasaray yönetimiyle anlaşmazlık yaşadı ve takım ile Terim arasında bir kez daha ayrılık yaşandı.

A Milli Takım'la 2014 Dünya Kupası'na da vize alamayan Terim, EURO 2016'ya gitme başarısı gösterdi. Bu turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Terim'in adı 2017 yılında Alaçatı'da bir mekan basma olayına karıştı. Bu olayda Terim'in kebapçı Selahattin Aydoğdu'yu yumruk ve tokat attığı iddia edildi.

Kamuoyunun gündemini uzun bir süre meşgul eden bu olayın ardından Terim, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevden alındı.

'Nerede kalmıştık?'

Aralık 2017'de ise Terim, Twitter hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek "Nerede kalmıştık?" diye yazdı. Bu tweet, Terim'in dördüncü Galatasaray döneminin habercisi oldu.

Dördüncü döneminin ilk iki sezonunda Galatasaray'ı şampiyon yapan Terim, sona eren sözleşmesini 2019 yılında yeniden uzattı.

2019-20 sezonundan itibaren işler Terim için istediği gibi gitmedi. O sezonda ligi 6. sırada tamamladı. Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde elendi.

Ertesi sezonda ise lig şampiyonluğunu son maçta averaj farkıyla Beşiktaş'a kaybetti.

Dördüncü dönemin sonu

Terim yönetimindeki Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki lig performansı taraftarı memnun edemedi. Takım, Terim’le ligde çıktığı 20 maç sonunda topladığı 27 puanla 12'nci sırada yer aldı. Ancak ligdeki başarısız grafiğine karşın Avrupa'da çok farklı bir tablo çizdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını namağlup lider tamamlayan Sarı Kırmızılılar son 16 turunda La Liga ekiplerinden Barcelona’ya elendi.

Türkiye Kupası'nda ise TFF 1. Lig'in sondan ikinci sırasında yer alan Denizlispor'a kaybeden Galatasaray, ilk maçında kupaya veda etti.

13'üncü hafta maçında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği maçta davranışları nedeniyle 6 maç men cezası alan Terim, Cumartesi günü oynanan Giresunspor maçında takımının başına geri döndü.

Giresunspor karşısında alınan 1-0'lık yenilgi ise taraftarın tepkisine yol açtı.

Taraftarlar, maçın son dakikalarında "Söylesene Fatih hoca takım niye oynamıyor?" sloganlarıyla Terim'i protesto ederken, mağlubiyetin ardından da yönetimi de istifaya davet etti.

Ligdeki kötü gidişatın ardından basında yolların ayrılacağı yönünde bazı haberler çıksa da, gerek Fatih Terim gerekse de kulüp başkanı Burak Elmas çıkan bu iddiaları yaptıkları açıklamalarla yalanladı.

Giresunspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Terim, "Ne Galatasaray Futbol Takımı ne de ben bu gidişata alışkınız. Tepkileri bu yüzden olsa gerek ancak her şeye rağmen her durumda taraftarın sahip çıkmasını beklerim" ifadelerini kullandı.

Taraftarların sloganlarına da değinen Terim, "İlk yarının son maçlarındaki oyunlarımıza bakınca kimsenin 'Bu takım neden oynamıyor?' deme hakkı yok. 'Bu takım ne kaçırıyor?' deme hakkı var" diye konuştu.

Ancak dönemin kulüp başkanı Burak Elmas’la yapılan görüşmenin ardından Terim, Ocak 2022’de 20. haftanın sonunda Galatasaray efsanesinin görevine kulüp yönetimi tarafından son verildi.

Terim o günden beri herhangi bir takımı çalıştırmadı.