FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3 - Son Dakika
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FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3

03.06.2022 20:57
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3

FIVB Milletler Ligi'nin 9. maçında Türkiye, Çin'e 3-1 mağlup oldu.

FIVB Milletler Ligi'nin 9. maçında Türkiye, Çin'e 3-1 mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti), Simonovska Sonja (Karadağ)

Türkiye: Beyza Arıcı, Şebnem Simge Akoz, Cansu Özbay, Bahar Akbay, Saliha Şahin, Hande Baladin (Meliha, Ayça, Eda, Sıla, Zehra, Ceren, İlkin, Ebrar)

Çin: Yuan Xinyue, Diao Linyu, Yang Hanyu, Gong Xiangyu, Wang Yuanyuan, Jin Ye (Wang Yunlu, Wang Yizhu, Li, Zheng, Wang Weiyi, Ding, Ni, Miao)

Setler: (16-25), (25-20), (16-25), (22-25)

Süre: 99 dakika (25, 24, 23, 27) - ANKARA

FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Karadağ, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3 - Son Dakika

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SON DAKİKA: FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3 - Son Dakika
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