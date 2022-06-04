FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika
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FIVB Voleybol Milletler Ligi

04.06.2022 18:12
FIVB Voleybol Milletler Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Nicholas Heckford (İngiltere)Çin: Diao, Jin, Wang Yuanyuan, Gong, Li, Yuan (Wang Weiyi, Wang Yunlu, Ding, Ni)İtalya: Perinelli, Chirichella, Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor (De Gennaro, Fersino, Luban, Bosio, Enweonwu, Mazzaro)Setler:...

Salon: Ankara

Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Nicholas Heckford (İngiltere)

Çin: Diao, Jin, Wang Yuanyuan, Gong, Li, Yuan (Wang Weiyi, Wang Yunlu, Ding, Ni)

İtalya: Perinelli, Chirichella, Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor (De Gennaro, Fersino, Luban, Bosio, Enweonwu, Mazzaro)

Setler: 25-13, 20-25, 25-22, 25-18

Süre: 97 dakika (21, 23, 27, 26)

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Çin, İtalya'yı 3-1 mağlup etti.

YORUMLAR
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Belçika'yla karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Belçika'yla karşılaşacak FIVB Milletler Ligi: Hollanda: 0 İtalya: 3 FIVB Milletler Ligi: Hollanda: 0 İtalya: 3
Kaynak: AA

voleybol, Slovakya, Ankara, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika

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