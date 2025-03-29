Frankowski Derbide Kırmızı Kart Gördü - Son Dakika
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Frankowski Derbide Kırmızı Kart Gördü

Frankowski Derbide Kırmızı Kart Gördü

Galatasaraylı Frankowski, Beşiktaş derbisinde 36. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

29.03.2025 21:31
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Galatasaray'ın Polonyalı futbolcusu Przemyslaw Frankowski, Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Müsabakanın 33. dakikasında ceza sahası dışı sol tarafında uzun atılan pasta Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin, Ernest Muçi'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Yasin Kol, Frankowski'ye sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Yasin Kol, son adam olduğu gerekçesiyle 36. dakikada Przemyslaw Frankowski'nin sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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