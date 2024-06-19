Fransız bir futbolsever, Arda Güler\'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti

Spor

Türkiye, Euro 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken, futbolseverlerin ilgisini çeken heyecan dolu karşılaşmaya genç yıldızımız Arda Güler'in yaklaşık 30 metreden kaydettiği şahane golü damga vurdu. Attığı golle herkesi kendine hayran bırakan genç yıldız için Fransız bir futbolseverin hazırladığı çalışma büyük ilgi gördü.

ARDA'YI FORMANIN ÜZERİNE RESMETTİ

Gururumuz Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmeden ve o anları kayda alıp hızlandırılmış çekimle sosyal medyadan paylaşan Fransız futbolseverin gönderisi kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.