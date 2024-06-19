Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti - Son Dakika
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Spor

Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti

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Fransız bir futbolseverin Gürcistan maçında attığı golle herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmettiği anlara ilişkin görüntü büyük ilgi gördü.

19.06.2024 11:58
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Türkiye, Euro 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken, futbolseverlerin ilgisini çeken heyecan dolu karşılaşmaya genç yıldızımız Arda Güler'in yaklaşık 30 metreden kaydettiği şahane golü damga vurdu. Attığı golle herkesi kendine hayran bırakan genç yıldız için Fransız bir futbolseverin hazırladığı çalışma büyük ilgi gördü.

ARDA'YI FORMANIN ÜZERİNE RESMETTİ

Gururumuz Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmeden ve o anları kayda alıp hızlandırılmış çekimle sosyal medyadan paylaşan Fransız futbolseverin gönderisi kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Fransız bir futbolsever, Arda Güler\'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti

Milli Takım, Arda Güler, Gürcistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • harun 8071: kıymetini elin fransızı biliyoda, biz daha oynasın mı/oynamasın mı tartışıyoz 8 0 Yanıtla
  • Sadık Apaydın: Ellerine sağlık çok güzel olmuş 7 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti - Son Dakika
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