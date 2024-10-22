Fred: UEFA'da Final Hedefimiz Var - Son Dakika
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Fred: UEFA'da Final Hedefimiz Var

Fenerbahçe'nin Fred'i, Manchester United'a karşı final hedeflediklerini vurguladı.

22.10.2024 23:16
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Rodrigues, UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedeflediklerini belirtti.

Tecrübeli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı İngiltere temsilcisi Manchester United'a karşı oynayacakları mücadele öncesinde UEFA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'da zorlu maçlar oynadıklarını ve iyi iş çıkardıklarını vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, "Manchester United'a karşı çok zor bir maç oynayacağız. Rakibimizin kalitesini biliyoruz. Bu yüzden iyi bir sonuç almaya odaklanmalıyız. Yeni formatta ne kadar fazla puan kazanırsak bizim için o kadar iyi olur. Diğer takımların da ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz ama biz UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmek için çalışıyoruz. Bu yüzden iyi performans sergileyeceğimize ve Avrupa'da iyi bir sezon geçireceğimize eminim." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulüpte kısa sürede adapte olabildiğini anlatan Fred, Fenerbahçe'de şampiyonluk ve kupalar kazanmak istediğini belirtti.

Türkiye'yi "farklı kültürlerin yer aldığı harika ülke" tanımlayan Fred, Jose Mourinho'nun harika bir teknik direktör olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Herkes onu ve kazandıklarını zaten çok iyi biliyor. O harika bir teknik direktör ve ona çok minnettarım. Kariyerim açısından bana yardım eden kişilerden biriydi. Şimdi ben Fenerbahçe'deyim, o da burada ve yeniden bir aradayız. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. Hem teknik ekibine hem de oyunculara çok şey katan harika ve saygıdeğer biri. Yani bahsettiğim gibi burada iyi bir iş çıkarmaya çalışıyoruz. Birçok şampiyonluk kazanmak istiyoruz ve o da bunun için geldi. Süper Lig'de en üst sırada yer alabilmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Burada iyi bir iş çıkaracağımıza eminim."

Kaynak: AA

Manchester United, Fenerbahçe, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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