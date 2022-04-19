Futbol: Özel maç - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Özel maç

19.04.2022 18:58
Futbol: Özel maç

Fenerbahçe Futbol Takımı, "Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, " Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi.

Ülker Stadı'nda "Barış için futbol" temasıyla oynanan karşılaşmadan önce İstiklal Marşı ile Ukrayna'nın milli marşı okundu. Ayrıca Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin'e müsabakanın anısına plaket takdim etti.

Sarı-lacivertli takım karşılaşmaya Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Burak Kapacak, Arda Güler, Enner Valencia ve Mergim Berisha 11'iyle çıktı.

Shakhtar Donetsk'in ilk 11'inde ise Pyatov, Matviienko, Rakytskyi, Bondar, Konoplia, Stepanenko, Siheev, Mudryk, Bondarenko, Topalov ve Solomon yer aldı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golünü 26. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Fenerbahçe'de genç oyuncular Çağtay Kurukalıp, Ruhan Arda Aksoy, İsak Vural, Yusuf Kocatürk ve Ali Arda Bulut maçın ikinci yarısında görev yaptı.

Ukraynalı bazı futbolseverler de mücadeleyi tribünden takip etti. Geliri savaş nedeniyle zarar gören insanlar ve çocuklar için bağışlanacak karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftar izledi.

Szalai sakatlandı

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Macar stoper Attila Szalai, maça devam edemedi.

Szalai, karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Sedyeyle saha dışına taşınan Attila Szalai'nin yerine Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu.

İsak Vural, ilk kez A takım forması giydi

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki futbolcusu İsak Vural, ilk kez A takım forması giydi.

İsak, karşılaşmanın 75. dakikasında Arda Güler'in yerine oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte 2021'de Arda Güler, 2020'de Ömer Faruk Beyaz ve 2012'de Recep Niyaz 16 yaşında sahaya çıkmıştı.

Öte yandan, müsabaka sonrası iki takımın futbolcuları birlikte tribünleri gezip, taraftarları selamladı.

YORUMLAR
500
Kadıköy'de barış kazandı! Genç yıldız İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti Kadıköy'de barış kazandı! Genç yıldız İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti Fenerbahçe'de sahada acılar içinde yerde kalan Szalai, sedyeyle taşındı! Fenerbahçe'de sahada acılar içinde yerde kalan Szalai, sedyeyle taşındı! Fenerbahçe, özel maçta Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti Fenerbahçe, özel maçta Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti

Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, Ukrayna, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Özel maç - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Fenerbahçe'de sahada acılar içinde yerde kalan Szalai, sedyeyle taşındı!
18:49 Rusya'da SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım
18:41 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 19:06:44. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Özel maç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement