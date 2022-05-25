Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 Bandırmaspor: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 Bandırmaspor: 0

25.05.2022 23:05
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 Bandırmaspor: 0

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, konuk ettiği RH Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, konuk ettiği RH Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

33. dakikada savunma arkasına sarkan Osmajic'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı şutta top uzak direğin yanından dışarı gitti.

48. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Taşkın'ın şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza yayı içinden çektiği şutta kaleci Gökhan sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

49. dakikada Ahmed Ildız'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte iyi yükselen Taşkın İlter kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada sol taraftan açılan ortayı savunma uzaklaştırırken, topu önünde bulan Timur'un ceza yayı önünden çektiği şut üstten dışarı gitti.

78. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Mulumba, Oğulcan Çağlayan'a yaptığı faul sonrası topa vurduğu için hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart gösterildi. Maçın 28. dakikasında sarı kartı bulunan Mulumba, ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

89. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Osmajic, Mezague'yi çalımlayarak sol ayağıyla çektiği şutta top kaleci Çağlar'da kaldı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Erkan Özdamar xx, İsmail Şencan xx, Erdem Bayık xx

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Teddy Mezague xx, Yalçın Kılınç xx, Bülent Uzun xx, Timur Temeltaş xx, Taşkın İlter xx (Mikail Okyar dk. 82 ?), Jesse Sekidika xx (Umut Bulut dk. 82 ?), Olivier Thill xx (Ahmed Ildız dk. 40 xx), Pa Dibba xx, Gerson Rodrigues xx (Oğulcan Çağlayan dk. 69 xx)

Yedekler: Emrullah Şalk, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Okan Alkan xx (Cüneyt Köz dk. 69 xx), Alpay Koldaş xx, Lokman Gör xx, Caner Cavlan xx, Remi Mulumba xx, Mehmet Özcan xx (Chukwuma Akabueze dk. 78 xx), Guy Landel x (Beykan Şimşek dk. 59 xx), Kerim Avcı xx, (Abdullah Balıkçı dk. 78 xx), Milutin Osmajic xx, Philippe Keny xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakaltarla, Berke Görgün, Levent Ayçiçek, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş

Teknik Direktör Mustafa Gürsel

Gol: Taşkın İlter (dk. 49) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Mulumba (dk. 84) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Gerson Rodrigues, Taşkın İlter, Cenk Ahmet Alkılıç, Timur Temeltaş, Pa Dibba (Eyüpspor), Okan Alkan, Caner Cavlun (Bandırmaspor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 Bandırmaspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 Bandırmaspor: 0 - Son Dakika
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