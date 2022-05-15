Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil Tunç,

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Diedhiou,

Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Burak Bozan, Oğuz Ceylan, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Tosça, Vetrih, Doğan Erdoğan, Sagal, Mirza Cihan, Maxim, Figueiredo,

Sarı kartlar: Dk. 2 Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 33 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 43 Sagal (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

11. dakikada Alanyaspor'dan Emre Akbaba, rakip ceza sahası dışında topu Borja'ya bıraktı. Bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören noktada çektiği şutta, kaleci Mustafa Burak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada sağ kanattan yaptığı baskıyla topu kazanan Efecan, meşin yuvarlağı ceza sahası içine derinlemesine gönderdi. Kaleyi çapraz gören noktadan Diedhiou'nun sert şutunda kaleci Mustafa Burak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada gelişen Gaziantep atağında Oğuz Ceylan'ın sağ köşeden ceza sahasına gönderdiği top kaleci Marafona'dan sekti. Arka direğe giden meşin yuvarlağı Sagal kaleye göndermek isterken, Umut topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

45. dakikada sol kanattan atılan uzun pasta topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası içine girer girmez kaleci Marafona'nın üzerinden kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.