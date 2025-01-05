Futbol: Trendyol Süper Lig

Spor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Ben Ouanes, Hajradinovic, Aytaç Kara, Brekalo, da Costa

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mustafa Eskihellaç, Bruno Viana, Ertuğrul Ersoy, M'bakata, Ndiaye, Daubin, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Okereke

Goller: Dk. 7 ve 41 da Costa (Kasımpaşa), Dk. 9 Okereke (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 1 Bruno Viana, Dk. 45+3 Lungoyi, Dk. 45+5 Ndiaye (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Espinoza, Dk. 45+5 Gianniotis (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Kasımpaşa atağında kaleyi cepheden gören noktadan Gökhan Gül'ün çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in savunma arasına attığı pasla ceza sahasına giren da Costa, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'tan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında Maxim'in kale önüne çevirdiği topa Okereke vururken meşin yuvarlak kaleciden döndü. Bir kez daha topu önünde bulan Okereke, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

15. dakikada Okereke'nin ceza yayının üzerinde geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Kozlowski'nin şutunda, top yandan dışarı gitti.

32. dakikada Yasin Özcan'ın orta sahada kaptırdığı topun ardından hızla ceza sahasına sokulan Kozlowski'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gianniotis gole izin vermedi.

41. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Espinoza'nın yaptığı ortada Gökhan Gül'ün kafayla dokunduğu top kale önünde da Costa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Ev sahibi takım, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.