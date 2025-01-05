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Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Cihan Aydın, Samet Çavuş, Mehmet Salih MazlumKasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 71 Fall), Gökhan Gül (Dk. 90 Cafu), Ben Ouanes, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk.

05.01.2025 16:48
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 71 Fall), Gökhan Gül (Dk. 90 Cafu), Ben Ouanes, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 71 Barak), Brekalo, da Costa

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mustafa Eskihellaç, Bruno Viana, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Arda Kızıldağ), M'bakata (Dk. 46 Ömürcan Artan), Ndiaye (Dk. 68 Halil Dervişoğlu), Daubin, Kozlowski, Maxim (Dk. 77 Mirza Cihan), Lungoyi, Okereke (Dk. 86 Mandouki)

Goller: Dk. 7 ve 41 da Costa (Kasımpaşa), Dk. 9 Okereke, Dk. 83 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 1 Bruno Viana, Dk. 45+3 Lungoyi, Dk. 45+5 Ndiaye, Dk. 46 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 51 Mustafa Eskihellaç, (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Espinoza, Dk. 45+5 Gianniotis, Dk. 65 Rodrigues (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

47. dakikada Kasımpaşa'da da Costa, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. VAR'da yapılan incelemenin ardından hakem pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

66. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından kafalardan seken top Ndiaye'nin önünde kaldı. Oyuncunun geriye çıkardığı pasa ceza sahasının dışından Mustafa Eskihellaç'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

77. dakikada da Costa'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barak'ın yerden sert şutunda, kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

83. dakikada Gaziantep FK yeniden eşitliği sağladı. Sol kanattan Okereke'nin pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert şutunda, kaleci Gianniotis topu güçlükle çeldi. Dönen topu boş durumda önünde bulan Halil Dervişoğlu'nun yerden yaptığı vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-2

90+2. dakikada Gaziantep atağında ceza sahasının dışından Mirza Cihan'ın sert ve düzgün şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Lungoyi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti ancak yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA

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