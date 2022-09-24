Futbolcu ile gazetecinin birlikteliği yeşil sahalardan nikah masasına uzandı

TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi temsilcilerinden Nazilli Belediye spor'un gol kralı forveti Gamze Deveci, hayatını yeşil sahalarda tanıştığı gazeteci Mustafa Çelik ile birleştirdi. Futbol sahasında futbolcu ve gazeteci olarak tanışmalarıyla başlayan birlikteliklerini nikah masasına taşıyan genç çift, Nazilli Sümer Park içerisinde bulunan Nazilli Belediyesi'ne ait düğün salonunda evlenerek bir ömür boyu mutluluk için söz verdiler. Çifti AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, siyasi parti ve spor kulüplerinin temsilcileri, Aydın ve Nazilli'de görev yapan gazeteciler de düğünlerinde yalnız bırakmadı.

Gazeteci Mustafa Çelik düğünde, "Biz bir ömür boyu birlikte olmak için birbirimize söz verdik çok mutluyuz. Bir ömür boyu birbirimizden ayrılmayacağız. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm gazeteci arkadaşlarımıza ve dostlarımıza davetlilerimize teşekkür ediyoruz" derken, futbolcu Gamze Deveci de, "Şu anda sanki rüyada gibiyim. Yeşil sahalarda tanıştığım sevdiğim ile birlikteyim. Bir ömür boyu da birlikte olacağım. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan dostlarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

- Nazilli