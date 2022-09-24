Futbolcu ile gazetecinin birlikteliği yeşil sahalardan nikah masasına uzandı - Son Dakika
Üye Girişi

Futbolcu ile gazetecinin birlikteliği yeşil sahalardan nikah masasına uzandı

24.09.2022 14:08
Futbolcu ile gazetecinin birlikteliği yeşil sahalardan nikah masasına uzandı

TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi temsilcilerinden Nazilli Belediyespor'un gol kralı forveti Gamze Deveci, hayatını yeşil sahalarda tanıştığı gazeteci Mustafa Çelik ile birleştirdi.

TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi temsilcilerinden Nazilli Belediye spor'un gol kralı forveti Gamze Deveci, hayatını yeşil sahalarda tanıştığı gazeteci Mustafa Çelik ile birleştirdi. Futbol sahasında futbolcu ve gazeteci olarak tanışmalarıyla başlayan birlikteliklerini nikah masasına taşıyan genç çift, Nazilli Sümer Park içerisinde bulunan Nazilli Belediyesi'ne ait düğün salonunda evlenerek bir ömür boyu mutluluk için söz verdiler. Çifti AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, siyasi parti ve spor kulüplerinin temsilcileri, Aydın ve Nazilli'de görev yapan gazeteciler de düğünlerinde yalnız bırakmadı.

Gazeteci Mustafa Çelik düğünde, "Biz bir ömür boyu birlikte olmak için birbirimize söz verdik çok mutluyuz. Bir ömür boyu birbirimizden ayrılmayacağız. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm gazeteci arkadaşlarımıza ve dostlarımıza davetlilerimize teşekkür ediyoruz" derken, futbolcu Gamze Deveci de, "Şu anda sanki rüyada gibiyim. Yeşil sahalarda tanıştığım sevdiğim ile birlikteyim. Bir ömür boyu da birlikte olacağım. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan dostlarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

- Nazilli

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: İki kardeşin satır ve silahlı kavgasına oğullar da katıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2) Son dakika haberi: İki kardeşin satır ve silahlı kavgasına oğullar da katıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2) Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Mustafa Çelik, Gamze Deveci, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcu ile gazetecinin birlikteliği yeşil sahalardan nikah masasına uzandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 Kırıkkale'de bir mağaza, Iphone marka telefona indirim yapınca izdiham yaşandı
13:24 TikTok hesabında yayın açan Mehmet Ali Erbil, dans eden kadını ağzı açık izledi
13:20 Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi
13:00 Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren şahıs, "babam evde hareketsiz" yatıyor diyerek ihbarda bulundu
12:57 Tamir ettiği çamaşır makinesinden 1,5 metre uzunluğunda yılan derisi çıktı
12:50 Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz
12:39 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta 2 liraya yakın indirim bekleniyor
12:31 Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı
12:15 Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 14:14:56. #1.13#
SON DAKİKA: Futbolcu ile gazetecinin birlikteliği yeşil sahalardan nikah masasına uzandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement