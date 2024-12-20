Futsal Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Spor

Okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen gençler futsal müsabakaları, bugün oynanan final maçıyla sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında, turnuvanın kazananı belli oldu.

Şampiyon olan takım, ödüllerini Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in elinden aldı. Etkinlikte sporcuların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Güney, konuşmasında sporun öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, katılan tüm takımlara teşekkür etti. - BAYBURT