Galatasaray 19. Maçta Yenilmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray 19. Maçta Yenilmedi

Galatasaray 19. Maçta Yenilmedi

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup ederek yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

16.12.2024 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle bu sezonki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-2 önde tamamladığı mücadeleden 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 41'e çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı korudu.

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetle, bu sezonki yenilmezliğini de 19 maça çıkardı. Son olarak İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda 13'ü Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 19 müsabakada, 14 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

Galatasaray gelecek hafta Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 19. Maçta Yenilmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:12 Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:58:25. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray 19. Maçta Yenilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.