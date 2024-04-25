Galatasaray, Adana'ya geldi - Son Dakika
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Galatasaray, Adana'ya geldi

Galatasaray, Adana\'ya geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya geldi. Sarı-kırmızı kafileyi taraftarlar Adana Havalimanı'nda karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray kafilesi, otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele gitti. Karşılaşma, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda hakem Bahattin Şimşek yönetiminde başlayacak.

25.04.2024 19:53  Güncelleme: 19:55
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.

Uçakla İstanbul'dan Adana Havalimanı'na inen sarı-kırmızı kafileyi taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Kaynak: AA

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