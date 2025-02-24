Galatasaray, Ali Sami Yen'e Varış - Son Dakika
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Galatasaray, Ali Sami Yen'e Varış

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Galatasaray, Fenerbahçe ile 25. haftada yapacağı maç için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı.

24.02.2025 19:21
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- Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, saat 20.00'de başlayacak müsabakada Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi.

Sarı-kırmızılı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma girdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Ali Sami Yen'e Varış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Ali Sami Yen'e Varış - Son Dakika
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