Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı

13.03.2022 16:23
Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki antrenman, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra tam sahada taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman bir kalede gerçekleştirilen duran top, diğer kaledeki şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra İzmir'den uçakla İstanbul'a hareket etti.

Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı
Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı
Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı
YORUMLAR
500
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü Derbide hava 1 derece olacak Derbide hava 1 derece olacak

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:29:31. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement