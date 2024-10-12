Galatasaray, Antalyaspor'a Hazırlanıyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanının kuvvet çalışması ve koşuyla tamamlandığı belirtildi.

Topla ısınmayla başlayan akşam idmanında ise iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üçe üç oyun oynandığı, antrenmanın dört takımlı turnuvayla sona erdiği aktarıldı.

Victor Osimhen'in da özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.