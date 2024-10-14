Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 16 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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