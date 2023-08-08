Erden Timur'un en büyük hayallerinden biri! Galatasaray, Griezmann için pusuda - Son Dakika
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Erden Timur'un en büyük hayallerinden biri! Galatasaray, Griezmann için pusuda

08.08.2023 11:33

Galatasaray, Icardi ve Zaha gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna kattıktan sonra Antoine Griezmann için de transfer çalışmalarına başladı. Suudi kulüplerinin de ilgilendiği Griezmann için Galatasaray, büyük bir projeyle futbolcuyu etkilemeye çalışacak.

Icardi ve Zaha gibi dünyaca ünlü futbolcuları bonservisiyle kadrosuna katan Galatasaray, büyük ses getirecek bir transfer için daha fırsat kolluyor. Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid ile yol ayrımına gelen Antoine Griezmann için düğmeye basabilir.

BÜYÜK BİR PROJE SUNULACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Suudi kulüplerinin de peşinde olduğu Griezmann için Galatasaray, tıpkı Zaha ve Icardi'de olduğu gibi büyük projeyle futbolcuyu etkilemeye çalışacak.

ERDEN TİMUR'UN BÜYÜK HAYALİ

Griezmann'ın Atletico Madrid'den ayrılmasının kesinleşmesi durumunda Galatasaray, Fransız yıldızla resmi görüşmelere başlayacak. Erden Timur'un da yakın çevresine "En büyük hayalim" diyerek Fransız yıldızı işaret ettiği konuşuluyor.

Erden Timur'un en büyük hayali! Galatasaray'da Griezmann sesleri
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SON DAKİKA: Erden Timur'un en büyük hayallerinden biri! Galatasaray, Griezmann için pusuda - Son Dakika
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