İZMİR,
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu
ARAS KARGO: Busa, Merve, Klimets, Mitchem, Ceren, Gizem Mısra, Simay, Berre, Ecesu, Mirtskhulava, Elif, Selen
GALATASARAY: İlkin, Yasemin, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, Eylül, Sude,
SETLER: 23-25, 23-25, 22-25
SÜRE: 87 dakika (28, 31, 28)
SULTANLAR Ligi 2'nci hafta mücadelesinde ligin yeni ekiplerinden Aras Kargo evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 23-25 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Galatasaray 6 puana ulaşırken, Aras Kargo galibiyet ve puanla tanışamadı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Aras Kargo'yu 3-0 Yendi - Son Dakika
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