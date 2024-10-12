Galatasaray, Aras Kargo'yu 3-0 Yendi

Spor

İZMİR,

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu

ARAS KARGO: Busa, Merve, Klimets, Mitchem, Ceren, Gizem Mısra, Simay, Berre, Ecesu, Mirtskhulava, Elif, Selen

GALATASARAY: İlkin, Yasemin, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, Eylül, Sude,

SETLER: 23-25, 23-25, 22-25

SÜRE: 87 dakika (28, 31, 28)

SULTANLAR Ligi 2'nci hafta mücadelesinde ligin yeni ekiplerinden Aras Kargo evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 23-25 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Galatasaray 6 puana ulaşırken, Aras Kargo galibiyet ve puanla tanışamadı.