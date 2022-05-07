Galatasaray, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir karşısında! Canlı anlatım - Son Dakika
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Galatasaray, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir karşısında! Canlı anlatım

07.05.2022 19:02
Galatasaray, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir karşısında! Canlı anlatım

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Avrupa iddiasını sürdüren Başakşehir ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik var.

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına gitme iddiasını sürdüren ev sahibi ekip, sahasında sarı-kırmızılıları yenmek istiyor.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları sonrası saha çalışmalarına başlayan Marcao, Omar Elabdellaoui ve Inaki Pena'nın durumları ise maç saatinde belli olacak.Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Tolga Ciğerci ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor. Beş oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Alpaslan, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem, Mustafa Muhammed.

CANLI ANLATIM

Dakika 10: Galatasaray bu dakikalarda sağdan soldan yaptığı ortalarla etkili oluyor.

Dakika 9: Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Babel'in yaptığı ortada Berkan Kutlu müsait durumda topa istediği vuruşu yapamadı.

Dakika 7: Kerem Aktürkoğlu şık bir hareketle Caicara'dan sıyrılmak istedi, Brezilyalı oyuncu son anda müdahale ederek Kerem'e geçiş izni vermedi.

YORUMLAR
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