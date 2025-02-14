Galatasaray, AZ Alkmaar'a 1-2 Geride

Spor

Stat: AFAS

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

AZ Alkmaar: Owusu-Oduru, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Claise, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Parrott, Lahdo

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Sallai, Kaan Ayhan, Sara, Jelert, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Morata

Goller: Dk. 12 Mijnans, Dk. 37 Parrott (Penaltıdan) (AZ Alkmaar), Dk. 20 Sallai (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Kaan Ayhan, Dk. 43 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Galatasaray, deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçının ilk yarısını 2-1 geride kapattı.

12. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Ceza yayı gerisinde kazanılan faulde topun başına Mijnans geçti. Bu oyuncunun sol ayağıyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti: 1-0.

19. dakikada geriden atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Poku, kaleci Muslera'dan sıyrıldı. Bu sırada dengesini kaybeden rakibine yetişen Abdülkerim Bardakcı yatarak topa müdahale etti ve mutlak bir golü engelledi.

20. dakikada sarı-kırmızılı ekip skora denge getirdi. Kendi yarı alanında topla buluşan Sallai, savunma arkasına kaçan Morata'ya pasını aktardı. Macar futbolcu koşusuna devam ederek atağa katıldı. Morata, ceza sahası içi sağ çaprazda pasını altıpas gerisindeki Barış Alper'e aktardı. Milli futbolcunun vuruşunda savunmadan dönen top ceza sahası ön çizgisi üzerine düştü. Atağı başlattıktan sonra kısa sürede buraya kadar gelen Sallai'nin bekletmeden sert şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

25. dakikada Parrott'un kafayla indirdiği topu alan Poku, Berkan'dan sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. 21 yaşındaki oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

27. dakikada Mertens'in ceza sahası içinden şutunda savunmaya çarpan top kaleci Owusu-Oduru'yu geçerken az farkla üstten auta çıktı.

31. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Owusu-Oduru sağına uçarak gole engel oldu.

35. dakikada soldan ceza sahasına giren Lahdo, Cuesta'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen topu çizgi üzerinde yetişerek kornere çelen Abdülkerim, bir kez daha önemli bir müdahale gerçekleştirdi.

36. dakikada AZ Alkmaar penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki top kapma mücadelesinde Maikuma, Barış Alper'in müdahalesiyle yerde kalınca Portekizli hakem Pinheiro penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıyı kullanan Parrott, topla kaleci Muslera'yı farklı köşelere gönderdi: 2-1.

Ev sahibi ekip, devre arasına üstün girdi.