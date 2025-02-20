Galatasaray, AZ Alkmaar ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Galatasaray, AZ Alkmaar ile Berabere Kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kalarak elendi.

20.02.2025 23:19
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- UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - AZ Alkmaar: 2 (Maç sonucu)

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından iki maç sonunda toplamda 6-3'lük skorla turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinden şutunda top savunmaya çarparak üstten az farkla kornere gitti.

55. dakikada savunmadan açılan topu önüne alan Kasius, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara yolladı. 0-2

56. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Sara ceza yayı önünde dokundu. Ceza sahasına hareketlenen Osimhen, penaltı noktası üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-2

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sol tarafından pasını içeri çıkardı. Ceza sahası içine hareketlenen Sallai, penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Ian Hussin

Galatasaray: Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez (Metehan Baltacı dk. 46), Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 61), Gabriel Sara (Yusuf Demir dk. 73), Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens (Kerem Demirbay dk. 46), Rolland Sallai, Victor Osimhen (Berat Luş dk. 80)

Yedekler: Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Hasan Turan, Çağrı Balta, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

AZ Alkmaar: Rome-Jayden Owusu-Oduro, Seiya Maikuma, Wouter Goes, Alexandre Penetra, David Wolfe (Mees de Wit dk. 87), Peer Koopmeiners, Kristijan Belic (Kees Smit dk. 61), Ernest Poku, Sven Mijnans (Zico Buurmeester dk. 12), Mayckel Lahdo (Denso Kasius dk. 46), Troy Parrott (Ibrahim Sadiq dk. 87)

Yedekler: Hobie Verhulst, Jeroen Zoet, Bruno Martins İndi, Maxim Dekker, Ro-Zangelo Daal, Sem van Duijn

Teknik Direktör: Maarten Martens

Goller: Victor Osimhen (dk. 56), Rolland Sallai (dk. 70) (Galatasaray), Seiya Maikuma (dk. 43), Denso Kasius (dk. 55) (AZ Alkmaar)

Sarı kart: Elias Jelert (Galatasaray)

Kaynak: İHA

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