Galatasaray, Barcelona maçına hazır - Son Dakika

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Barcelona müsabakasının taktik çalışması üzerinde durulduğu bildirildi.

Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan ile ateş olduğu için durumu henüz netleşmeyen Halil Dervişoğlu antrenmanda yer almadı. Sakatlıktan çıkan kaleci Fernando Muslera ise takımdan farklı bir sahada çalışmalarını sürdürdü.

İdmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da saha kenarından takip etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Nef Stadı'nda yarın saat 20.45'te Barcelona ile karşılaşacak.