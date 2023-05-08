Galatasaray, Başakşehir'in paylaşımını alıntılayıp ezeli rakiplerine mesaj yolladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar Mauro Icardi'nin penaltı golüyle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, Başakşehir'ni maç öncesinde yaptığı paylaşımı alıntılayıp rakiplerine mesaj yolladı.
Başakşehir'in "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" paylaşımını alıntılayan Galatasaray "85 milyon bilir, Mayıslar Bizimdir" mesajını yayımladı.
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