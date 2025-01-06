Galatasaray Başakşehir Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Galatasaray Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile yapacağı maç için antrenman yaptı.

06.01.2025 16:04
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. hafta müsabakasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başakşehir Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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