Galatasaray HDI Sigorta'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı

24.06.2022 21:35
Galatasaray HDI Sigorta'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Nedim Özbey ile yollar ayrıldı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Nedim Özbey ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Galatasaray'a hem sporcu hem de başantrenör olarak hizmet eden, kulübümüzün 7469 sicil numaralı Divan üyesi, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey'e 7 yıldır sürdürdüğü görevinde kulübümüze ve Türk voleyboluna yaptığı büyük katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Metin Toy'u transfer etti Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Metin Toy'u transfer etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray HDI Sigorta'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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