Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye yemek teklifi götürdü ancak teklif reddedildi

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, taraftarına açık antrenman düzenledi. Antrenmana katılan başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE, TEKLİFİ REDDETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertli camiaya yemek teklifi götürdü. Ancak bu teklif, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından reddedildi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

"Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk her takıma nasip olmaz. Galatasaray bunu hak etmişti. Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun. Oyuncularıma, teknik kadroma, taraftarıma, camiama büyük bir teşekkür gönderiyorum. Artık hedefimiz Avrupa. İnşallah orada da taraftarımızı, camiamızı memnun edecek sonuçlar almaya çalışacağız"

"ALİ KOÇ'TAN CEVAP BEKLİYORUM"

"Ali Koç'u yemeğe davet ettim. Özellikle artık Türk futboluna çekişme içinde değil de, dostluk içinde fayda üretmenin daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Onun için Ali Bey'i yemeğe davet ettim. Cevap bekliyoruz. Şu anda bir cevap ulaşmadı."