Galatasaray-Bodrum FK Maçında VAR Schmidt

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Bodrum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman Markus Schmidt oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Bodrum FK'yı konuk edecek. Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

Mücadelede VAR'da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt, AVAR'da da Onur Özütoprak görev alacak.

Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak diğer maç olan Atakaş Hatayspor - Konyaspor karşılaşmasının VAR'ı da Avusturyalı Alan Kijas oldu. - İSTANBUL