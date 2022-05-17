Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı

17.05.2022 17:23
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 20 Mayıs Cuma günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 20 Mayıs Cuma günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 37. haftasında dün Adana Demirspor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor mücadelesi öncesi ilk çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor mücadelesine ilk 11'de başlayan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, Antalyaspor maçının son hazırlığını perşembe günü gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

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