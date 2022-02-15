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Galatasaray'da Torrent, yöneticilerin gazabından kaçamadı: 200 bin liraya özel uçakla getirdik, oynatmıyorsun - Son Dakika

Galatasaray'da Torrent, yöneticilerin gazabından kaçamadı: 200 bin liraya özel uçakla getirdik, oynatmıyorsun

15.02.2022 21:13

Galatasaray'ın başında çıktığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Domenec Torrent, Kayseri karşılaşmasından sonra yöneticilerin gazabına uğradı. Mücadelede yeni transfer Pulgar'a şans vermeyen İspanyol hocaya tepki gösteren yöneticiler, "Neden Berkan-Taylan? Biz adamı alıp getiriyoruz sen neden oynatmıyorsun. Biz daha çabuk olsun diye Pulgar için 200 bin TL'ye özel uçak tutup getirdik." dedi.

Tarihi bir sezon geçiren Galatasaray küme düşme potasının yalnızca 3 puan üzerinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'den sonra göreve getirilen Torrent henüz galibiyet sevinci yaşayamazken, son oynanan Kayserispor maçından sonra yöneticiler İspanyol hocaya tepki gösterdi.

"BİZ, ADAMI ALIP GETİRİYORUZ SEN OYNATMIYORSUN"

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın Kayserispor karşısında kaybettiği 2 puan sonrası sarı-kırmızılı idarecilerin öfkesinin ibresi Torrent'e çevrildi. Pulgar'ı oynatmadığı için eleştirilen Torrent'e "Neden Berkan-Taylan? Biz adamı alıp getiriyoruz sen neden oynatmıyorsun. Biz daha çabuk olsun diye Pulgar için 200 bin TL'ye özel uçak tutup getirdik. Yabancı sınırına takıldığını söylüyorsun, sol bekte Ömer'le başlasaydın. Van Aanholt'un Ömer'den ne farkı var? Ömer'i oynatsan ne değişirdi? Ya da Babel yerine Halil'i kullansaydın. Biz Babel'i zaten göndermeye çalışıyoruz!" ifadelerini kullandı.

"BİZİM GÖREVİMİZ OYUNCULARI CEZA SAHASINA GETİRMEKTİR"

Öte yandan Torrent'in "Bizim görevimiz oyuncuları ceza sahasına getirmektir" sözü takım içinde büyük tepki gördü ve Torrent'in oyuncuları hedef göstermesi şaşkınlıkla karşılandı.

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Galatasaray, Fatih Terim, Türk Lirası, Uçak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Torrent, yöneticilerin gazabından kaçamadı: 200 bin liraya özel uçakla getirdik, oynatmıyorsun - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Torrent, yöneticilerin gazabından kaçamadı: 200 bin liraya özel uçakla getirdik, oynatmıyorsun - Son Dakika
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