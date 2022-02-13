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Galatasaray'dan büyük hata! Sosyal medyadan yapılan paylaşım apar topar silindi - Son Dakika

Galatasaray'dan büyük hata! Sosyal medyadan yapılan paylaşım apar topar silindi

13.02.2022 12:54

Galatasaray'ın Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçın devre arasında yapılan paylaşım gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabı, yaptığı ilk yarı maç sonucu paylaşımında Kayserispor yerine Denizlispor'un adını yazdı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabının ilk yarının sonunda yaptığı paylaşım ise olay oldu.

PAYLAŞIM KISA SÜRE İÇİNDE SİLİNDİ

Galatasaray resmi hesabı Twitter'dan yaptığı ilk yarı paylaşımında Kayserispor yerine Denizlispor'un adına yer verdi. Hata kısa süre içinde fark edilip paylaşım silinmesine rağmen binlerce kullanıcı o gönderinin ekran görüntüsünü alarak kendi hesaplarından paylaştı.

Galatasaray'dan büyük hata! Sosyal medyadan yapılan paylaşım apar topar silindi
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Denizlispor, Kayserispor, Galatasaray, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan büyük hata! Sosyal medyadan yapılan paylaşım apar topar silindi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan büyük hata! Sosyal medyadan yapılan paylaşım apar topar silindi - Son Dakika
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