Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe cephesinden Wilfried Zaha transferi için gelen açıklamaların ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşıma, "Wilfried Zaha t-shirtlerini GS Store'den satın alabilirsiniz" ifadeleri kullandı. Sarı-kırmızılı kulüp paylaşımında "Önce Sahada Şimdi Zahada" hashtag'ini kullandı.
Sezon başlamadan ezeli rakipler araındaki gerginlik tavan yaptı. Galatasaray'ın paylaşımında "Benimle Uğraşma" şarkısını kullanması ise dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › İki takım arasında gerilim sürüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika