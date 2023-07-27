İki takım arasında gerilim sürüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika
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İki takım arasında gerilim sürüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

27.07.2023 00:58

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha transferiyle ilgili açıklamalarına cevap vererek sosyal medyadan paylaşım yaptı. Paylaşımda, Zaha t-shirtlerinin GS Store'den satın alınabileceği belirtildi ve 'Önce Sahada Şimdi Zahada' hashtag'i kullanıldı. Ayrıca, Galatasaray'ın paylaşımında 'Benimle Uğraşma' şarkısı da yer aldı.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe cephesinden Wilfried Zaha transferi için gelen açıklamaların ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTILAR

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşıma, "Wilfried Zaha t-shirtlerini GS Store'den satın alabilirsiniz" ifadeleri kullandı. Sarı-kırmızılı kulüp paylaşımında "Önce Sahada Şimdi Zahada" hashtag'ini kullandı.

BİR DE ŞARKI EKLEDİLER

Sezon başlamadan ezeli rakipler araındaki gerginlik tavan yaptı. Galatasaray'ın paylaşımında "Benimle Uğraşma" şarkısını kullanması ise dikkat çekti.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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