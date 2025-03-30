Galatasaray'dan Hakem Eleştirisi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş derbisinde görev alan hakem Yasin Kol'un ve VAR hakemi Polonyalı Pawel Pskit'in son derece yetersiz olduğunu söyledi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Hatipoğlu, "Tüm Galatasaray taraftarlarından bayram arifesinde istenmeyen bir neticeyle üzdüğümüz için özür diliyorum. Beşiktaş'ı tebrik ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bugün bir galibiyet aldılar. Yönetimi bizi burada iyi karşıladı, iyi ağırladı. Onun için teşekkür etmek isterken az önce yapmış oldukları saygısızca bir sosyal medya paylaşımından dolayı da çok üzülerek eleştiriyorum. Hiç yakışmadı, burada bize karşı göstermiş oldukları misafirperverlikle hiç bağdaşmayan bir paylaşımda bulundular ve direkt Okan hocamızı muhatap aldılar. Ben kendilerinden bir özür ve bu paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum. Bugün bize burada ev sahibi olarak yapmış oldukları misafirperverlik güzeldi ama sonrasında yaptıkları 'Efendi Beşiktaş'a yakışmadı" diye konuştu.

"Bugün hem orta hakem hem VAR son derece yetersizdi"

Hakem Yasin Kol'un yönetimini eleştiren İbrahim Hatipoğlu, "Aslında dün başlayan cambaza bak tiyatrosu izliyoruz. Dün Bodrum'da oynanan mücadelede tüm futbol kamuoyunun hayretlerle takip ettiği bir mücadele sonunda rakibimiz aradan sonra üç puanla başladı. Bu tiyatronun ikinci perdesi de bugün burada devam etti. Bugün sahada atamasıyla büyük tartışma oluşturan bir hakemin ve VAR'ın bir takımı bu kadar mağdur edeceklerini herkes gördü. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Takip ettiğimiz kadarıyla tüm hakem otoritelerinin VAR müdahalesinin çok gereksiz ve haksız olduğunu pozisyonda bir kımızı kart içermediğini gördük. 35. dakikadan itibaren bizi 10 kişi oynattılar. Bir diğeri de Davinson Sanchez'e yapılan çok net bir müdahale ve penaltı var maçın ikinci yarısında. Aynı VAR karışmaması gereken pozisyona karışırken bu defa çok net şekilde müdahale etmesi gereken bir penaltı pozisyonunu es geçti. Burada hakem yabancı mı olsun, yerli mi olsun tartışmalarını günlerdir sürdürenler hep iyi hakem, yetenekli hakem çağrımızı görmezden geldiler. Bugün hem orta hakem hem VAR son derece yetersizdi. Bunu bilinçli olarak mı yaptılar yoksa beceriksizlik sonucu mu bu hataları yaptılar bunun değerlendirmesini de kamuoyuna bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hepsiyle baş edeceğiz, hepsini yeneceğiz ve şampiyon olacağız"

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Hatipoğlu, "Bir başka konu bugün orta hakemin İngilizce bilmediği konusu. Çok merak ediyorum VAR hakemiyle nasıl bir konuşma yaptılar? Nasıl anlaştılar da o sarı kartı kırmızıya dönüştürdüler. veya incelediklerini söylemişlerdi penaltı pozisyonunu. O kadar kısa sürede nasıl aralarında bir diyalog geçti de o pozisyonu devam ettirdiler. Üzgünüz. Galatasaray Kulübü hakemi, VAR'ı yenmek zorunda değil. Futbol oynamaya çalışıyoruz. İyi bir takımımız var ve şu anda ligin lideriyiz. Ama bize karşı oynanan oyunları görüyoruz ve buna karşı da mücadele edecek gücümüzün olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Galatasaray Kulübü mart ayını lider geçtiği bir sezonda Mayıs ayında şampiyonluğu alacaktır. Burada topuyla tüfeğiyle her ne şekilde bizi engellemeye çalışacak insanlar varsa buyursunlar gelsinler. Hepsiyle baş edeceğiz, hepsini yeneceğiz ve şampiyon olacağız. Rakibimizin çabaları, hakem atamalarına, federasyondaki girişimlerine, yabancı hakem çığlıklarına hepimiz şahit odluk. Aynı çığlığı 4 gün sonra Fenerbahçe ile oynayacağımız Kadıköy'deki kupa maçında bakalım ne kadar dile getirecekler. Bunu da hepimiz göreceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Biz, adalet istiyoruz"

Bundan sonraki hakem atamalarını takip edeceklerini belirten Hatipoğlu, "Rakibimizin çabalarına, hakem atamalarına, federasyon nezdinde girişimlere ve yabancı hakem çığlıklarına hepimiz şahit olduk. Aynı çığlığı Fenerbahçe ile oynayacağımız kupa maçında bakalım ne kadar dile getirecekler. Gözlerimiz üzerlerinde olacak. Biz, adalet istiyoruz. Hakemlerin ve VAR'ın gördüklerini hakkaniyet ile çalmalarını istiyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da iyi hakemler var. Hem VAR'da hem de orta hakemde biz iyi hakemlerle oynamayı hak eden bir ligiz. Bunun da olması en büyük temennimiz. Biz, iyi bir hakem atanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş derbisinin VAR kayıtlarını beklediklerini belirten Hatipoğlu, "VAR ve orta hakemin hangi dilde anlaştıklarını merak ediyorum. Acil mi yoksa hafta sonu mu açıklarla bilmiyorum" dedi.

"Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz"

Teknik Direktör Okan Buruk'a ve oyunculara güvendiklerini belirten Hatipoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz, 'Mayıslar bizimdir' diyoruz. Biz, 25. şampiyonluğumuzu elde edeceğiz. Beyhude çabalara ve rakibimizin her türlü saha dışı oyuna başvurmasına rağmen biz onları sahada yeneceğiz. Bunun için birlik ve beraberlik içinde mücadele etmeliyiz. Bu sene üst üste 3. şampiyonluğumuz için mücadele ediyoruz. Türkiye'de üst üste 3. kez şampiyon olan son takım Galatasaray'dı. Bundan da 25 sene önceydi. 25 yıl boyunca kimsenin başaramadığı zor bir şey bu. Siz, 3. kez şampiyonluğa giderseniz, futbolun neredeyse tüm paydaşları sizin değil başkasının şampiyon olmasını ister. Bunu da son günlerde kamuoyunda çok net görüyoruz. Buna rağmen Galatasaray, birlik ve beraberlik içinde kenetlendiği sürece şampiyonluğa ulaşacaktır. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Adil ve adaletli hakemlerle biz şampiyonluğa ulaşacağız." - İSTANBUL