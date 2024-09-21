Galatasaray Derbiye Yola Çıktı

Spor

Galatasaray, derbi için yola çıktı

Sacit GÖNCÜ - İSTANBUL, - GALATASARAY, Fenerbahçe ile oynanacak derbi için Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında bu akşam saat 20.00'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını tesis çıkışında tezahüratlarla stada uğurladı.