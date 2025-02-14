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Galatasaray Derneği Açıldı

Galatasaray Derneği Açıldı

Aydın'da Galatasaray Taraftarlar Derneği yeni ofisini açtı, 5 yıldızlı tabela asıldı.

14.02.2025 17:24
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Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen açılış töreni ile sarı-kırmızılılar dernek binasına kavuşurken, dernek binasına 5 yıldızlı tabela asıldı.

Aydın'da 2014 yılında kurulan Galatasaray Taraftarlar Derneği yöneticileri, Sevgi Yolu'nda açılan yeni dernek ofisinde sarı kırmızı renklere gönül veren taraftarla buluştu. 2025 yılının Galatasaray kulübü ve dernek için hayırlı olması temennisinde bulunan Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Fevzi Eryalçın, Mayıs ayında takımın 25'nci şampiyonluğunu derneğin yeni ofisinde kutlamak istediklerini belirtti.

Yeni ofislerinde Galatasaray ruhunu en iyi şekilde yansıtacaklarını vurgulayan Eryalçın, "Aydın'da 2014 yılında derneğimizi kurduk. Bugün 11 yıl sonra lokasyon olarak kentin en güzel yerinde dernek binamızın açılışını gerçekleştirdik. Umut ediyorum dernek binamızda, gençlere sosyal ve kültürel alanda Galatarasay ruhunu en iyi şekilde yansıtarak faaliyetlerimizi burada organize edeceğiz. Şehrin en güzel yerinde ofisimizin bulunması bizleri heyecanlandırdı. Tabelamızı astık. Herkesin takımımızı burada göreceğine inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda, hatta 2025 yılında 25'nci şampiyonluğumuzu ilan ederek bayraklarla zaferimizi kutlayacağız" dedi.

Konuşmanın ardından meşaleler yakılıp tezahüratlar eşliğinde kurdele kesilerek Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği Ofisi'nin açılışı gerçekleşti. Ofisin bulunduğu binaya da sarı kırmızılı takım logosuyla birlikte 5 yıldızlı tabela asıldı. Sevgililer Günü dolayısıyla dernek yönetimi tarafından ayrıca vatandaşlara da 'sarı kırmızılı' çiçek hediye edildi.

Açılışa Aydın Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Fevzi Eryalçın, Yönetim Kurulu üyesi ve OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş ile çok sayıda davetli katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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