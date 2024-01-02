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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda Bertram Derthona ile karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda Bertram Derthona ile karşılaşacak

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında İtalya temsilcisi Bertram Derthona ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, TSİ 22.30'da başlayacak ve Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak. Galatasaray normal sezonda G Grubu'nu 3. sırada tamamlarken, Bertram Derthona ise H Grubu'nu ikinci sırada bitirdi. Play-in turunda 2 galibiyet alan takım son 16 turuna yükselecek.

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda Bertram Derthona ile karşılaşacak
02.01.2024 - 09:37,
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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Bertram Derthona ile karşılaşacak.

Casale Monferrato kentindeki Ferraris Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.

Normal sezonda G Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna play-in turunda devam etti.

Bertram Derthona ise TOFAŞ'ın da mücadele ettiği H Grubu'nda 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 yenilgi ve averajla ikinci oldu.

Grubunu ikinci sırada tamamladığı için İtalyan ekibi, ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 9 Ocak Salı günü İstanbul'da, gerekmesi halinde üçüncü karşılaşma 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda Bertram Derthona ile karşılaşacak - Son Dakika


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