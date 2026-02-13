Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı - Son Dakika
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı

Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
13.02.2026 20:28
Galatasaray'da Eyüpspor ağlarını 2. dakikada havalandıran Yunus Akgün, sarı-kırmızılıların bu sezon Süper Lig'deki en erken iç saha golünü kaydetti.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u konuk etti.

GALATASARAY 2. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Galatasaray, Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza sahası çaprazı sol kanattan Osimhen, uzak noktadan ortasını kale önüne doğru gönderdi. O noktaya koşu yapan Yunus Akgün kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı

EN ERKEN İÇ SAHA GOLÜ

Üst üste ikinci haftada da kafa golü atan Yunus Akgün'ün attığı bu gol Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken golü oldu.

BU SEZON NE YAPTI?

Süper Lig'de 19 maçta sahaya çıkan milli oyuncu, bu maçlarda takımına 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağlamayı başardı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet.88 Mehmet.88:
    TFF sağolsun gariban Türk halkı sayelerinde tiyatro izleyebiliyor 16 14 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü Muharrem Yüzügüldü:
    kırar tabi olmayan faol sonrası kırmızı kart !!! 11 12 Yanıtla
  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Evet bu dostluk maçı ne oldu acaba pardon kardeşlik maçı diyecektim!! 8 8 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    ne de olsa gsnin altyapı takımı ve gs taraftarı türk hakemleri ile yönetilen bir maç gayet normal skor özellikle verilen kırmızı kart tam bir komedi ayrıca eyüpspor hak ettiği 1.ligde hatta 2.ligde görmek dileğiyle tıpkı başkanının hak ettiği yerde... 0 3 Yanıtla
