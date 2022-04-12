Potada oynanan derbide Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından olay bir gönderme yapıldı.
Fenerbahçe'nin futbolda Galatasaray'ı 2-0 yendikten sonra paylaştığı pelüş aslanlı videoya sarı-kırmızılılardan cevap geldi. Galatasaray sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kafes içindeki bir kanaryanın aslan kükremesini duyduktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarları mest eden paylaşıma, kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı - Son Dakika