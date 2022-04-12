Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı

12.04.2022 00:02

Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko karşısında 76-70 kazandığı maçın ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Futboldaki derbi galibiyetinden sonra Fenerbahçe'nin peluş aslanlı göndermesine cevap veren sarı-lacivertliler, kafes içinde bulunan bir kanaryanın aslan kükremesinden sonra gözden kaybolduğu bir videoyu paylaştı.

Potada oynanan derbide Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından olay bir gönderme yapıldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin göndermesine cevap! Beğenilerin ardı arkası kesilmiyor

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE CEVAP

Fenerbahçe'nin futbolda Galatasaray'ı 2-0 yendikten sonra paylaştığı pelüş aslanlı videoya sarı-kırmızılılardan cevap geldi. Galatasaray sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kafes içindeki bir kanaryanın aslan kükremesini duyduktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarları mest eden paylaşıma, kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin göndermesine cevap! Beğenilerin ardı arkası kesilmiyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin göndermesine cevap! Beğenilerin ardı arkası kesilmiyor
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Galatasaray, Fenerbahçe, Medya, Nef, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı - Son Dakika
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