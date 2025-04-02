Galatasaray, Fenerbahçe\'yi 2-1 Yendi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya karşı 3. maçında da yenilmezken, 2. galibiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu müsabaka ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, Buruk da Mourinho'ya karşı 2. galibiyetini kazandı. Diğer müsabaka ise berabere sona ermişti. - İSTANBUL