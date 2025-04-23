Galatasaray Finalde

- Okan Buruk: "Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz"

KONYA - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından, "Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde deplasmanda Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi rahatsızlık geçirerek maça başlayamayan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Buruk, müsabakayla ilgili ise, "Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Galatasaray'ın müzesine kupa da kazandırma şansımız olur" şeklinde konuştu.

"Çok üstün bir oyun ortaya koyduk"

Karşılaşmada rakibin oyun olarak neler yapabileceklerini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını anlatan Buruk, "Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun ve galibiyet oldu. Çok üstün bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarının belli bölümlerinde rakibimize verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bunlar da normal ama yine çok net gol pozisyonlarına girdik. Bugün bizim için önemli değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum ve her zaman bizimle beraber olan taraftarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.