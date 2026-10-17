Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 88. dakikada Deniz Gül'ün golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 88. dakikada Deniz Gül'ün golüyle 1-0 yendi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ni Deniz Gül'ün 88. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Puanını 19'a çıkaran sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü ve gelecek haftaki Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek liderliğini devam ettirdi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, oyuna sonradan giren Deniz Gül'ün 88. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Puanını 19'a yükselten Galatasaray, başkentten lider döndü ve ligde gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamadı.

Rafael Leao devam edemedi

Maça sonradan dahil olan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao, sadece 16 dakika sahada kalabildi.

Maçın 61. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Leao, sakatlığı sebebiyle müsabakaya devam edemedi ve 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı. Leao'nun yerine oyuna giren Deniz de takımına galibiyeti getiren golü 11 dakika sonra kaydetti.

İlkay Gündoğan şans buldu

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, uzun bir aradan sonra forma şansı buldu.

Başkent deplasmanına kadar ligde sadece ilk haftadaki Çorum FK maçında 6 dakika şans bulan İlkay, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 Eylül'de oynanan Sporting maçında 84. dakikada oyuna girmişti.

Ligde 6 hafta sonra sarı-kırmızılı formayı giyen İlkay, Gençlerbirliği karşısında 61. dakikada Sara'nın yerine maça dahil oldu.

Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti sürüyor

Gençlerbirliği'nin ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligin ilk 2 haftasına galibiyetlerle başlayan başkent ekibi, sonraki 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Öte yandan Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Bernd Storck ile çıktığı ikinci maçta ilk yenilgisini yaşadı. Alman teknik adam yönetiminde Gençlerbirliği geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiGalatasarayFenerbahçeDeniz GülEryamanFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 88. dakikada Deniz Gül'ün golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
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