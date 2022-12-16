Galatasaray hazırlık maçında Toulouse'u devirdi! Mertens'in frikik golü karşılaşmaya damga vurdu - Son Dakika
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Galatasaray hazırlık maçında Toulouse'u devirdi! Mertens'in frikik golü karşılaşmaya damga vurdu

16.12.2022 19:31

Galatasaray, Antalya kampının son gününde Toulouse ile oynadığı hazırlık maçını Gomis ve Mertens'in golleriyle 2-1 kazandı. 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sarı-kırmızılılar daha önce oynadığı hazırlık maçlarında galibiyet yüzü görememişti.

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık dönemini Toulouse maçıyla tamamladı. Sarı-Kırmızılılar geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazandı.

PERDEYİ NICOLAEISEN AÇTI

41. dakikada serbest vuruşta Van den Boomen'in orta sına arka direkte ayak koyan Nicolaisen, Toulouse'u karşılaşmada öne geçirdi.

Galatasaray şeytanın bacağını kırdı! Mertens'ten olağanüstü gol

GOMIS EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Galatasaray 45+4'te Gomis'in penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı ve devre böyle sonuçlandı. Aslan, ikinci yarıya etkili bir oyunla başladı.

Galatasaray şeytanın bacağını kırdı! Mertens'ten olağanüstü gol
Görüntü: D Smart

USTALIK İŞİ MERTENS

60. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

ASLAN İLK KEZ KAZANDI

Galatasaray, Dünya Kupası'na verilen arada oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet yüzü görememişti. Galatasaray, şeytanın bacağını Toulouse maçında kırdı.

Galatasaray'ın hazırlık maçları karnesi:

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Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray hazırlık maçında Toulouse'u devirdi! Mertens'in frikik golü karşılaşmaya damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray hazırlık maçında Toulouse'u devirdi! Mertens'in frikik golü karşılaşmaya damga vurdu - Son Dakika
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