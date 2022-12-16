Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık dönemini Toulouse maçıyla tamamladı. Sarı-Kırmızılılar geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazandı.
41. dakikada serbest vuruşta Van den Boomen'in orta sına arka direkte ayak koyan Nicolaisen, Toulouse'u karşılaşmada öne geçirdi.
Galatasaray 45+4'te Gomis'in penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı ve devre böyle sonuçlandı. Aslan, ikinci yarıya etkili bir oyunla başladı.
60. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Galatasaray, Dünya Kupası'na verilen arada oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet yüzü görememişti. Galatasaray, şeytanın bacağını Toulouse maçında kırdı.
Galatasaray'ın hazırlık maçları karnesi:
Son Dakika › Spor › Galatasaray hazırlık maçında Toulouse'u devirdi! Mertens'in frikik golü karşılaşmaya damga vurdu - Son Dakika