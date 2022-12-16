Galatasaray hazırlık maçında Toulouse'u devirdi! Mertens'in frikik golü karşılaşmaya damga vurdu

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Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık dönemini Toulouse maçıyla tamamladı. Sarı-Kırmızılılar geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazandı.

PERDEYİ NICOLAEISEN AÇTI

41. dakikada serbest vuruşta Van den Boomen'in orta sına arka direkte ayak koyan Nicolaisen, Toulouse'u karşılaşmada öne geçirdi.

GOMIS EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Galatasaray 45+4'te Gomis'in penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı ve devre böyle sonuçlandı. Aslan, ikinci yarıya etkili bir oyunla başladı.

Görüntü: D Smart

USTALIK İŞİ MERTENS

60. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

ASLAN İLK KEZ KAZANDI

Galatasaray, Dünya Kupası'na verilen arada oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet yüzü görememişti. Galatasaray, şeytanın bacağını Toulouse maçında kırdı.

Galatasaray'ın hazırlık maçları karnesi: