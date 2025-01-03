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Galatasaray-Göztepe Derbisi

Galatasaray, Göztepe ile Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya gelecek. İstatistikler Cimbom'u işaret ediyor.

03.01.2025 09:46
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Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 61. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 60 maçtan 35'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 95-44 üstünlüğü bulunuyor.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, yarın yapacakları maçla İstanbul'daki lig karşılaşmalarında 31. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 19-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 50, Göztepe 17 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 15 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 13'sini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 9 maçtan da galip ayrıldı.

"Cimbom", söz konusu karşılaşmalarda rakibini dörder kez 3-1, ikişer defa 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 2-0, 4-1 ve 2-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 60 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

Kaynak: AA

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