Galatasaray İlk Yarıda 2-0 Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray İlk Yarıda 2-0 Önde

Galatasaray, Kayserispor'u 2-0 geride bırakırken, Osimhen ve Barış Alper gollerle öne geçti.

18.05.2025 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı evi sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol tarafta ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Osimhen'in çapraz pozisyondan sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Kartal Kayra, orta sahada Sara'dan kaptığı topta pasını bekletmeden sağ kanattan savunmanın arkasında sarkan Ramazan Civelek'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera gole izin vermedi.

26. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada Kayserispor'un kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta gönderilen hatalı hava topunu Torreira, kafayla ceza yayı çizgisi üzerinde olan Barış Alper'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Joseph Attamah, Lionel Carole, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Mehdi Bourabia, Miguel Cardoso, Duckens Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Dimitrios Kolovetsios, Julian Jeanvier, Kayra Cihan, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Eray Özbek, Baran Ali Gezek, Carlos Mane, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Goller: Victor Osimhen (dk. 26), Barış Alper Yılmaz (dk. 29) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Roland Sallai, Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara (Galatasaray)

Kaynak: İHA

Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray İlk Yarıda 2-0 Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu
1,5 tonluk danasını satışa çıkardı İşte istediği fiyat 1,5 tonluk danasını satışa çıkardı! İşte istediği fiyat
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri
Böyle bir şey mümkün mü Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin
İş yeri sahibi “Bir şey olmaz“ dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi İş yeri sahibi "Bir şey olmaz" dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
21:23
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
19:24
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
13:15
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
13:12
İstanbul Havalimanı’nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
13:06
Arda Güler’in Galatasaray’a verdiği cevap ortaya çıktı
Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı
13:02
Galatasaray’ın efsaneleri Hagi ve Popescu İstanbul’da
Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu İstanbul'da
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
12:47
Doktorla taksicinin yol kavgası cinayetle bitti
Doktorla taksicinin yol kavgası cinayetle bitti
12:38
Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu
Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu
12:38
Konteynerde skandal Derhal mühürlendi
Konteynerde skandal! Derhal mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 21:55:28. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray İlk Yarıda 2-0 Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.