Galatasaray İlk Yarıda Üstün

Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mandouki (Dk. 31 M'Bakata), Arda Kızıldağ, BrunoViana, Ndiaye, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Okereke
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jelert, Torreira, Sara, Ahmed Kutucu, Sallai, Mertens, Osimhen
Gol: Dk. 5 Ahmed Kutucu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 24 Lungoyi, Dk. 27 Bruno Viana, Dk. 32 Sorescu (Gaziantep FK), Dk. 36 Torreira, Dk. 42 Sara (Galatasaray)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı korner atışına ceza sahası yayı üzerinde bulunan Ahmed Kutucu'nun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top, ağlarla buluştu: 0-1.
17. dakikada kaleci Muslera, ceza sahası dışında topu kontrol etmek isterken ayağından kaçırdığı top Kozlowski'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
39. dakikada soldan ceza sahasına giren Sallai'nin yaptığı plase vuruşta top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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