Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin, Süper Lig takımına sportif direktör olacak - Son Dakika
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Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin, Süper Lig takımına sportif direktör olacak

06.05.2023 09:39

Galatasaray'da yaklaşık 13 yıl tercümanlık görevinde bulunan Mert Çetin, Antalyaspor'a sportif direktör olmaya hazırlanıyor. Akdeniz ekibiyle görüşmelere başlayan Çetin için resmi sözleşmenin kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

2009 yılında Galatasaray'da tercüman olarak göreve başlayan Mert Çetin, Burak Elmas döneminde Fatih Terim'in takımdan ayrılması sonrası görevi bırakmıştı. Çetin bambaşka bir pozisyonda sahalara geri dönüyor.

SPORTİF DİREKTÖR OLACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'da uzun yıllar tercüman olarak görev yapan Mert Çetin, Antalyaspor'a sportif direktör olmaya hazırlanıyor.

12 TEKNİK DİREKTÖR İLE ÇALIŞTI

Yaklaşık 13 yıl Galatasaray çatısı altında çalışan Çetin, Fatih Terim'in takımdan ayrılması sonrası görevini bırakmıştı. 2008-2009 döneminde Bülent Korkmaz'ın görevde olduğu dönemde Galatasaray'da tercüman olarak çalışmaya başlayan Mert Çetin, sarı-kırmızılı takımda 12 teknik direktör ile çalıştı.

Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin, Süper Lig ekibine sportif direktör oluyor
Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin, Süper Lig ekibine sportif direktör oluyor
Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin, Süper Lig ekibine sportif direktör oluyor
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Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin, Süper Lig ekibine sportif direktör oluyor Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin, Süper Lig ekibine sportif direktör oluyor

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin, Süper Lig takımına sportif direktör olacak - Son Dakika


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